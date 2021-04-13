ФСБ провела гиперзадержание

По данным “Ъ”, профессору МФТИ Валерию Голубкину пока не предъявлено обвинение в госизмене, пока он остается в ранге подозреваемого. Судебное решение об аресте 70-летнего ученого уже обжаловано защитой, а он сам отрицает передачу за границу каких-либо секретных данных, связанных с разработкой гиперзвукового оружия, на чем настаивает ФСБ. Представители ученого говорят, что он специализировался на теоретических разработках, связанных с увеличением аэродинамических свойств крыла при гиперскоростях. Защита обращает особое внимание на состояние здоровья арестованного, у которого в 2015 году было диагностировано онкологическое заболевание и ему необходим, постоянный медицинский уход.

Валерия Голубкина оперативники ФСБ задержали дома утром 12 апреля. После проведения обыска ученый был доставлен в следственное управление ФСБ, где ему было объявлено о его процессуальном статусе — он стал подозреваемым по ст. 275 УК РФ (госизмена). После этого Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал задержанного на два месяца. Адвокат господина Голубкина Александр Тимошенко отметил “Ъ”, что он настаивал на мере пресечения, не связанной с арестом его клиента, и уже обжаловал судебное решение. Претензий к оперативникам и следователю у адвоката нет: «Они были корректны, никаких маски-шоу и силовых задержаний никто не устраивал».

При этом сам ученый свою вину не признает. Его защитник обратил особое внимание на состояние здоровья доверителя. По словам адвоката, у 70-летнего арестованного шесть лет назад была тяжелая операция на кишечнике в связи с обнаруженным онкологическим заболеванием, он нуждается в постоянном медицинском контроле. От инвалидности господин Голубкин отказался, отметил адвокат, «но уход ему необходим, в том числе учитывая и его повышенное давление», а необходимая квалифицированная медпомощь «чрезвычайно затруднительна в условиях СИЗО», резюмировал защитник.

Профессор МФТИ Валерий Голубкин Фото: МФТИ

Комментировать содержание дела адвокат отказался, сославшись на данную им подписку.

Но, по данным “Ъ”, подозрения в адрес ученого основаны на том, что несколько лет назад он якобы передал секретные сведения о перспективных российских разработках, связанных с гиперзвуковым оружием, представителям западных спецслужб.

При этом адвокат Тимошенко отметил “Ъ”, что его доверитель — «классический кабинетный ученый, теоретик, который даже компьютер не очень освоил и предпочитает делать расчеты, используя ручку и бумагу. Старая школа».

Виктор Голубкин — доктор технических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ. Этот же вуз он и окончил в 1975 году. Его работы связаны с расчетами гиперзвукового обтекания элементов летательных аппаратов и оптимизации аэродинамических форм, а также выработкой генетических алгоритмов для подобных процессов. Помимо преподавания в МФТИ ученый работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ФГУП ЦАГИ). Здесь он, по данным “Ъ”, занимался в том числе проблемами разработки крыла для гиперзвукового оружия и подобных летательных аппаратов.

Арестованный год назад по аналогичной статье сотрудник ЦАГИ Анатолий Губанов в материалах дела не упоминается. Стоит отметить, что единственная совместная научная работа арестованных относится к 1996 году, в ней исследовались характеристики поведения крыла, фюзеляжа и воздухозаборников реактивных двигателей при «больших сверхзвуковых скоростях». После нее господин Голубкин уже предметно изучал лишь изменение характеристик крыла при гиперскоростях и возможности увеличения их аэродинамических качеств.

Владислав Трифонов