«Великокняжеский курьер» доставил условный срок

В Ростовской области огласили приговор бывшему прокурору Пролетарского района региона Сергею Калитвинцеву. Он признан виновным в получении взятки в размере 1,1 млн руб. за непринятие мер реагирования по материалам, собранным в отношении местной муниципальной газеты. Ему назначили восемь лет условно с ограничением свободы на четыре года и штрафом 1,1 млн руб. Сторона обвинения намерена добиваться более сурового наказания.

Сальский городской суд Ростовской области признал бывшего прокурора Пролетарского района Сергея Калитвинцева виновным в получении взятки с вымогательством в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему назначено восемь лет условно с ограничением свободы на четыре года и штрафом 1,1 млн руб., сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. В пресс-службе суда не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, пояснив, что дело пока не поступило в архив.

По словам собеседника “Ъ”, прокуратура намерена обжаловать приговор, но письменную жалобу пока не подавала.

По мнению источника, приговор незаконен и подлежит отмене «даже не за мягкостью, а в виду неправильного применения закона (ст. 389.18 УПК РФ)». «Согласно ч. 2 ст. 53 УК РФ, судом назначается ограничение свободы в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Однако преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ относится к особо тяжким преступлениям»,— отметил собеседник “Ъ”.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и подтвердить информацию о намерении стороны обвинения подавать апелляционную жалобу на приговор.

Связаться с адвокатом Александром Куюмджи, представлявшим в суде интересы Сергея Калитвинцева, не удалось: в коллегии адвокатов «Правовой центр», в которой он состоит, сообщили, что защитник находится в командировке и недоступен для комментариев.

Напомним, по версии следствия, 18 мая 2020 года Сергей Калитвинцев через посредника получил 1,1 млн руб. за «непринятие мер реагирования по одному из материалов процессуальной проверки». Его задержали с поличным. Прокурора поместили под стражу, но позже он был отпущен под залог 1,1 млн руб.

Как ранее писал “Ъ”, с заявлением о готовящемся преступлении в УФСБ России по Ростовской области обратился главный редактор муниципальной газеты «Великокняжеский курьер» Леонид Заплаткин. В 2017 году после проверки контрольно-счетной палаты руководство издания обвинили в недополучении доходов и сообщили о возможности возбуждения уголовного дела. Редактор «Великокняжеского курьера» настаивал, что издание никогда не получало бюджетных средств и существовало на собственные доходы, поэтому никаких обязательств перед районной администрацией не имеет. В итоге прокуратура прекратила проверки за отсутствием состава преступления. Однако после вступления в должность нового районного прокурора Сергея Калитвинцева в 2019 году проверки в отношении издания возобновились.

«Весной 2020 года знакомый главного редактора Леонида Заплаткина — предприниматель Владимир Попов — намекнул ему, что издание оставят в покое за взятку Калитвинцеву в размере 1,1 млн руб.»,— рассказывал источник “Ъ”, знакомый с ходом следствия.





По его данным, тогда Леонид Заплаткин написал заявление в УФСБ России по Ростовской области.

Расследованием дела в отношении Сергея Калитвинцева занимался второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области. Ведомство также возбудило дело в отношении предполагаемого посредника при передаче взятки Владимира Попова (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Судебное слушание дела Владимира Попова проходит с октября 2020 года в Пролетарском райсуде Ростовской области. Как сообщал источник “Ъ” в правоохранительных органах, Владимир Попов сотрудничал со следствием и полностью признал вину.

Сергей Калитвинцев работал в прокуратуре с 2007 года. Он занимал должности помощника прокурора города Новошахтинска, прокурора и старшего прокурора надзорного и кассационного отделов уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области и заместителя прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону. На должность прокурора Пролетарского района Ростовской области был назначен в июле 2019 года.

Отметим, что отец бывшего прокурора, которого также зовут Сергеем Калитвинцевым, работает судьей Пролетарского районного суда Ростова.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону