Le Figaro: Макрон и Зеленский встретятся в Париже 16 апреля

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский 16 апреля встретятся в Елисейском дворце за рабочим завтраком, сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера. Как отмечает издание, встреча запланирована на фоне «усиления российского военного присутствия» на границе с Украиной.

«Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне роста напряженности на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на ее границе»,— говорится в статье (перевод по ТАСС).

Франция входит в число стран «нормандского формата» наряду с Германией, Россией и Украиной, занимающихся урегулированием ситуации в Донбассе. В последнее время конфликт там обострился. Политики выражают опасения, что в регионе могут начаться полномасштабные боевые действия. На этом фоне Владимир Зеленский ездил в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Господин Эрдоган выступил за целостность Украины и заявил о «принципиальном решении не признавать аннексию Крыма». Ранее господин Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом, в ходе этого разговора американский лидер выразил Украине поддержку «перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».

О попытках урегулирования конфликта — в материале “Ъ” «"Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия"».