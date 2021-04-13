В Туапсе осуждены владелец и капитан перевернувшегося прогулочного катера

В Туапсе районный суд признал собственника и судоводителя катера «Атолл» виновными в гибели двоих людей по неосторожности при аварии, которая произошла 5 июля 2019 года в акватории поселка Джубга, сообщила Южная транспортная прокуратура.

Капитан Валерий Веремчук признан виновным в нарушении правил безопасности движения морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ) и приговорен к трем годам колонии-поселения, судовладелец Сергей Гончаров получил условный срок за в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как ранее писал “Ъ-Юг”, катер «Атолл» перевернулся во время прогулочного рейса, на борту катера, рассчитанного на 11 пассажиров, было 49 человек. Следствие установило, что владелец судна переделал его, чтобы принимать на борт максимальное количество пассажиров, что ухудшило остойчивость катера и спровоцировало инцидент.

Анна Перова, Краснодар