Перевернувшийся в Туапсинском районе катер был перегружен в несколько раз

Следствие устанавливает причины аварии с прогулочным судном в акватории поселка Джубга (Туапсинский район), по предварительным данным, на 12-местном катере находились 55 человек, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России. При опрокидывании катера погибли две женщины, водитель катера арестован на два месяца.

По факту аварии следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Катер «Атолл» перевернулся 5 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в акватории поселка Джубга на расстоянии около 100 метров от берега. Спасатели доставили на берег всех пострадавших, однако спасти жизнь двух женщин медикам не удалось.

Анна Перова, Краснодар