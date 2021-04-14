«Сибуглемет» обрублил долги

Как выяснил “Ъ”, ВЭБ.РФ фактически списал существенную часть задолженности своего угольного актива «Сибуглемет», переведя долг из долларов в рубли и установив новую процентную ставку 6,5% годовых. В результате долг сократился до $2,3 млрд с прежних $3,5 млрд. Тем не менее, исходя из оценки «Сибуглемета» своих будущих денежных потоков, компания едва ли сможет обслуживать даже эти сокращенные обязательства в долгосрочной перспективе. Это ставит перед ВЭБ.РФ вопрос дальнейшего списания долга, считают эксперты.

Один из крупнейших российских производителей коксующегося угля «Сибуглемет» впервые официально назвал объем задолженности перед госкорпорацией ВЭБ.РФ. Сумма задолженности, которую ранее источники “Ъ” оценивали в $3,5 млрд, составляла на конец 2020 года 175,5 млрд руб. ($2,3 млрд по текущему курсу), сообщается в отчетности угольной компании за прошлый год.

Как следует из отчетности, в декабре 2019 года долг угольной компании был конвертирован в рубли. Кроме того, «Сибуглемет» и ВЭБ.РФ согласовали новую — крайне низкую — процентную ставку в размере, равном ключевой ставке ЦБ на дату конвертации долга,— 6,25%. Конвертация долга проходила на фоне планируемой сделки между акционерами Evraz и ВЭБ.РФ. Тогда, напомним, компания Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Евгения Швидлера планировала купить угольный актив, находившийся с 2015 года под управлением Evraz. Условием сделки было то, что акционеры брали на себя обслуживание задолженности перед ВЭБ.РФ. Однако сделка сорвалась, а Evraz затем отказался и от управления «Сибуглеметом», сославшись на падение цен на уголь.

175,5 миллиарда рублей составлял долг «Сибуглемета» перед ВЭБ.РФ на конец 2020 года

Нерешенный вопрос долга угольной компании перед ВЭБ.РФ является камнем преткновения перед любыми сделками M&A. Аналитики «Атона», давая оценку потенциальной сделке Evraz с «Сибуглеметом», признавали, что Evraz будет вынужден консолидировать долг «Сибуглемета» в своей отчетности. «В результате чистая долговая нагрузка Evraz увеличится с $3,6 млрд до $6,1 млрд, а соотношение чистый долг / консенсус-EBITDA за 2019 год ($2,9 млрд) вырастет с 1,2x до 1,9x, что отрицательно скажется на перспективах выплаты дивидендов»,— говорилось в отчете «Атона».

Представитель ВЭБ.РФ заявил “Ъ”, что сейчас формируется стратегия группы компании «Сибуглемет», в рамках которой будут определены дальнейшие шаги по урегулированию долга. В самой компании не ответили на запрос “Ъ”. Гендиректор «Сибуглемета» Андрей Кобяков, назначенный в ноябре 2020 года, говорил в интервью РБК, что рассчитывает на поддержку акционеров в вопросе технической реструктуризации задолженности, объем которой он тогда не называл. По его словам, менеджмент рассматривает возможность органического развития и даже приобретения активов. Господин Кобяков признал, что продажа «Сибуглемета» является одним из вариантов развития компании, но не единственным.

По прогнозам компании, изложенным в отчетности, за период c 2021 по 2040 год ожидается сокращение свободного денежного потока, доступного акционерам (FCFE), основного добывающего актива «Междуречье» с 10,6 млрд до 9,4 млрд руб. На «Междуречье» приходится 80% добычи «Сибуглемета». Консервативный сценарий также предполагает снижение объемов добычи: в 2025 году ожидается завершение отработки шахты «Большевик», а в 2027 году — шахты «Антоновская».

«Долг сейчас 130 млрд руб., и 45,5 млрд руб.— проценты, пени и прочее. Процентные платежи по текущей ставке, которая точно будет расти, составляют около 11 млрд руб. в год»,— отмечает независимый эксперт Максим Худалов. «Таким образом, без списания части долга компания и дальше будет увеличивать долговую нагрузку, особенно с учетом непрерывности производства и циклического характера ценообразования в отрасли. Попытка получить всю задолженность с учетом накопленных процентных обязательств, да еще и с пониманием резко ухудшающихся условий для угольного бизнеса вряд ли позволит быстро оздоровить компанию»,— полагает эксперт.

Евгений Зайнуллин