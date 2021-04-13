КГБ Белоруссии подтвердило задержание оппозиционера Костусева и политолога Федуты

В КГБ Белоруссии подтвердили задержание лидера партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григория Костусева, а также политолога и общественного деятеля Александра Федуты. Ранее не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщил, что Григорий Костусев задержан как подозреваемый по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них).

«Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута»,— сообщили в КГБ.

63-летний Григорий Костусев возглавляет старейшую оппозиционную партию страны — БНФ — с 2017 года. Политик был задержан в Шклове (Могилевская область) и затем доставлен в столичный СИЗО КГБ Белоруссии, сообщала партия.

Сообщение о пропаже без вести господина Федуты еще в понедельник, 12 апреля, поступило в Пресненский отдел МВД Москвы, где он находился перед задержанием. Белорусские оппозиционные Telegram-каналы сообщают, что политолог мог быть задержан в Москве и передан белорусским спецслужбам. Супруга Александра Федуты Марина Шибко сообщила, что он был «в Москве по работе», однако затем более чем на сутки связь с ним была утеряна.

В 1994 году господин Федута вел избирательную кампанию будущего президента Александра Лукашенко и затем был его первым пресс-секретарем, однако позже перешел в оппозицию, выступал в качестве политического активиста и журналиста, сталкивался с задержаниями и обысками. Так, в 2000 году, будучи корреспондентом «Московских новостей» в Минске, он баллотировался как независимый кандидат на выборах в Палату представителей. В октябре 2000 года, буквально накануне голосования, был жестоко избит в подъезде своего дома неизвестными. Редакция газеты тогда заявила, что нападение на собкора связано с «его журналистской деятельностью и оппозиционной режиму Лукашенко политической позицией».

На выборах 2010 года господин Федута возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты, поэта и общественного деятеля Владимира Некляева. Тогда в его квартире сперва прошел обыск (как и в квартирах и офисах ряда других белорусских оппозиционных деятелей и организаций), были изъяты компьютер, несколько флеш-карт и дисков. На следующий день после выборов Александр Федута был арестован в числе других оппозиционеров и до апреля помещен в следственный изолятор КГБ Белоруссии. В мае 2011 года Владимир Некляев, набравший на выборах менее 2% голосов, был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года, а Александр Федута как глава его избирательного штаба — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Галина Дудина