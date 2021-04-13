В Белоруссии задержали лидера старейшей оппозиционной партии

Председатель старейшей оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев находится в СИЗО КГБ в Минске, сообщается на сайте партии. Накануне вечером, 12 апреля, его задержали в городе Шклов Могилевской области и доставили в Минск. Причины задержания неизвестны.

Заместитель председателя партии Вадим Саранчуков заявил, что БНФ рассматривает задержание господина Костусева «как продолжение кампании преследования активистов легальной оппозиции в Беларуси». Партия потребовала немедленного освобождения председателя.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, сообщая о сценариях развития протестов в Минске 25–27 марта, сказал, что их разработали люди, которые уехали из Белоруссии, но «крайними» сделают Григория Костусева, лидера движения «За свободу» Юрия Губаревича и координаторов домовых чатов.

Подробнее о политической ситуации в Белоруссии — в материале “Ъ” «В Лука не дураки сидят».