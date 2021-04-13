Волгоградский суд рассмотрит дело о незаконном обороте контрафактной продукции

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя и администратора его магазина. Они обвиняются в обороте продовольственных товаров без маркировки (чч 4,6 ст. 171.1 УК РФ), а также незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с октября 2019 года по июль 2020 года обвиняемые приобретали, хранили, перевозили и впоследствии реализовывали пиво без соответствующей маркировки. Также мужчины якобы продавали в магазине контрафактную табачную продукцию. Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли более 10 тыс. литров контрафактного алкоголя, а также более 4 тыс. пачек сигарет, не имеющих сведений о производителе.

Вину мужчины не признают. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Волгограда. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Мария Шахрай