Фонд «Содействие–ХХI век» возглавил замдиректора

В фонде «Содействие–ХХI век», операторе региональных социальных и благотворительных проектов, сменился директор. По данным СПАРК-Интерфакс, с 9 апреля главой фонда стала Татьяна Чурина. По данным «Ъ-Прикамье», до этого она работала в фонде заместителем. Она также является директором и единственным учредителем пермского ООО «Финконтроль» (деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета)

Возглавлявшая организацию последний год Наталья Мельник решила сосредоточиться на постоянной работе в думе. По одной из версий, это связано с намерениями учредителей свернуть работу фонда. Как будут финансироваться благотворительные проекты, пока не решено.

Напомним, фонд «Содействие–XXI век» был создан в 2010 году. На счетах структуры аккумулируются добровольные поступления от крупнейших предприятий-налогоплательщиков региона.

По итогам 2020 года, на счет фонда поступили пожертвования на сумму 761 млн руб., тогда как годом ранее 1, 3 млрд руб. В 2020 году было израсходовано 1 млрд руб. Чистая прибыль фонда за год составила 33 млн руб. при выручке в 34 млн руб.

Отметим, что только ЛУКОЙЛ на 2021 год запланировал на поддержку социальных проектов в Прикамье 750 млн руб., в том числе — профинансировать крупнейший проект — строительство новой сцены для пермского ТЮЗа. Ежегодно ЛУКОЙЛ перечислял в «Содействие–XXI век» около 800 млн руб.