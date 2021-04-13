Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции будущего здания петербургского Мюзик-Холла

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции исторического здания англиканской церкви Иисуса Христа в центре Петербурга, где будет располагаться театр Мюзик-Холл. В рамках работ планируется в том числе приспособить центральный зал для концертов классической музыки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Проект реконструкции включает в себя работы по гидроизоляции и ремонту стен, сводов подвала и кровли, обустройству административных помещений и реконструкции главного зала. Кроме того, периметр стен планируется усилить поясом из швеллера. Отмечается, что работы будут полностью профинансированы из федерального бюджета.

Ранее “Ъ-СПб” писал о выдаче Главгосэкспертизой положительного заключения по проекту реконструкции бывшего здания диспансера и кафедры туберкулеза СПбГМУ им. Павлова.