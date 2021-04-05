В бывшем здании богадельни в Петербурге разместят учебный корпус РАНХиГС

Главгосэкспертиза выдала разрешение на проведение реконструкции здания бывшей богадельни купцов Садовникова и Герасимова. После завершения работ здесь разместится новый учебный корпус Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы. Ранее ведомство уже рассматривала проект реконструкции здания, но из-за выявленных дефектов здания в документацию пришлось вносить правки. В рамках работ по восстановлению будут воссозданы гипсовые детали фасада, отреставрировано историческое ограждение, а также проложены новые коммуникации и установлены новые перекрытия. Общая площадь здания после реконструкции увеличится до 7,5 тыс. кв. метров. РАНХиГС планирует разместить здесь учебные, учебно-вспомогательные и административные помещения. Отмечается, что проект финансируется полностью федеральными средствами.

До консервации около десяти лет назад в здании располагались туберкулезный диспансер и кафедра туберкулеза СПбГМУ им. И.П. Павлова.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Главгосэкспертиза одобрила проект второго этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге.