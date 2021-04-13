Суд арестовал профессора МФТИ, подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Валерия Голубкина, подозреваемого в госизмене. Источник «Интерфакса» утверждает, что мужчину заподозрили в передаче секретных сведений одной из стран НАТО. В рамках этого же дела ранее был арестован ученый-физик Анатолий Губанов.

Валерий Голубкин останется под стражей до 12 июня, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) в отношении мужчины не маркировано грифом секретности, но детали расследования в суде раскрывать не стали.

Тезка арестованного значится в списке профессоров Московского физико-технического института (МФТИ). На сайте МФТИ написано, что Голубкин Валерий Николаевич является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Он читает курсы по аэродинамике больших скоростей.

«Интерфакс» пишет, что Валерий Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ). По данным источника агентства, профессор был знаком с физиком Анатолием Губановым, арестованным в декабре 2020 года. «У них были пересекающиеся научные интересы, вместе делали некоторые работы по теме сверхзвуковых скоростей. Голубкин задержан в рамках того же дела (о госизмене.— “Ъ”). Подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО»,— рассказал собеседник агентства.

3 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал Анатолия Губанова до 2 февраля 2021 года. Он также является доцентом в МФТИ и работает в ЦАГИ. Как выяснил “Ъ”, ученый участвовал в разработке перспективных моделей гиперзвуковых ракет. Ученый частично признал вину, но позднее отказался от показаний.

Подробнее об аресте физика читайте в материале “Ъ” «Ученый изменил Родине с ракетой».