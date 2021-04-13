Депутаты заксобрания изменили параметры новой инфекционной больницы

Комитет Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры рассмотрел изменения в перечень объектов капитального строительства. Они касаются параметров нового комплекса региональной клинической инфекционной больницы. По словам заместителя председателя комитета Александра Третьякова, срок сдачи объекта переносится с 2023 на 2024 год, а количество коек решили уменьшить с 300 до 232.

Председатель комитета Виктор Плюснин усомнился в необходимости корректировки сроков. «Мы еще в прошлом году договорились, что перечень носит концептуальный характер. Мы понимаем место размещения, примерную мощность и стоимость объекта»,— отметил депутат. «Но если вы объект не построите и не введете, вы придете к нам снова и попросите еще годик. Вопрос — зачем? Может, лучше перестраховаться и сказать, что планировали в 2024 году, а сдали раньше?» — предложил правительству господин Плюснин. Александр Третьяков возразил, что новая инфекционная больница — «знаковый объект», который должен быть построен к 300-летию Перми в 2023 году.

Новую инфекционную больницу планируется построить в Индустриальном районе Перми, на ул. Космонавта Леонова, 84, недалеко от Центра профилактики СПИД.

Стоимость проекта оценивается в 3,3 млрд руб.