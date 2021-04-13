В Краснодарском крае доля безналичных расчетов с 2019 года достигла 40%

Доля безналичных расчетов в Краснодарском крае с 2019 года выросла с 30 до 40%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Развитие безналичных сервисов в регионе проводится в рамках реализации проекта «Безналичная Кубань». Первый региональный план по увеличению доступности финансовых услуг власти Краснодарского края и Южное ГУ Банка России подписали в 2019 году.

«За два года работы проекта на Кубани нам удалось достичь действительно хороших результатов. Индекс финансовой доступности в регионе увеличился почти на треть и сейчас соответствует среднему уровню – 53 балла. Расширяются возможности для безналичных платежей: растут как инфраструктура по приему карт, так и территория интернет-покрытия, и качество сигнала», - заявил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Согласно плану, утвержденному на 2021 году, на Кубани планируется расширение инфраструктуры для безналичных расчетов, развитие маршрутов передвижных пунктов кассового обслуживания и создание дистанционных форматов доступа к финуслугам. Вице-губернатор Кубани Игорь Галась отметил, что повышать доступность дистанционных и цифровых финансовых услуг необходимо одновременно с расширением интернет-покрытия в отдаленных территориях края.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе-сентябре 2020 года (более поздних данных представлено не было) жители Краснодарского края потратили 550 млрд руб., оплачивая платежными картами товары и услуги. Количество безналичных транзакций за этот же период увеличилось на 37% и составило 730 млн операций. Доля безналичных расчетов от общего числа операций по картам в 2020 году достигла 90%.

Алексей Белянин