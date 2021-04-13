Кремль отрицает, что правительство готовит послание Путина в «бункере»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что правительство готовится к посланию Владимира Путина Федеральному собранию в «секретном бункере». Ранее источники Bloomberg заявили, что «большая часть» подготовительной работы правительства ведется «в высокотехнологичном подвальном помещении», которое в шутку называют «бункером».

По данным агентства, упомянутое помещение находится напротив Белого дома, по другую сторону Москва-реки. На входе установлена система цифрового распознавания лиц, а секретность объекта якобы позволяет премьер-министру Михаилу Мишустину и его команде «собирать огромные объемы данных от правительства и устранять бюрократические разрозненности, чтобы ускорить принятие решений», утверждает Bloomberg.

Дмитрий Песков заявил, что напротив Кремля находится координационный центр правительства, который «был модифицирован», но секретным не является. Представитель Кремля уточнил, что речь идет о здании из комплекса гостиницы «Украина». Сегодня, 13 апреля, Владимир Путин посетит этот координационный центр.

«Напротив Белого дома через реку — это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это не бункер, а как раз тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации. Он абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представители бизнеса, государственной власти, депутаты»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Пресс-секретарь президента также добавил, что послание «готовится не в секретном месте», а в Кремле. «В процессе подготовки активно участвуют самые разные эксперты и подразделения, в том числе и члены кабинета министров. И никакого секрета здесь нет»,— сказал Дмитрий Песков.

Президент России выступит с посланием Федеральному собранию в следующую среду, 21 апреля. Послание пройдет в очном режиме, место его проведения еще не объявлено. По информации “Ъ”, оно пройдет в московском Манеже. Дмитрий Песков говорил, что президент в ходе послания скажет, в частности, о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии.

Подробнее о подготовке к мероприятию — в материале “Ъ” «Послание к манежному собранию».