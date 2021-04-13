На интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи до 2024 года выделят 260 млн рублей

Фото: Администрация Краснодарского края

Краснодар и Сочи в 2021-2023гг. получат 260 млн руб. на внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Деньги на автоматизацию процессов управления движением выделяют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из общей суммы 76 млн руб. города Кубани получат уже в 2021 году. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. Так, краевой центр на эти цели получит 45 млн рублей, курорт — 31 млн рублей

По данным краевых властей, интеллектуальные транспортные системы внедряют в городах с населением выше 300 тыс. жителей. Предполагается, что в единый комплекс будут объединены светофорные контроллеры, детекторы движения авто, камеры фото- и видеонаблюдения, автоматические метеостанции. Система будет собирать сведения о параметрах транспортных потоков, фото- и видеоаналитику, фиксировать нарушения ПДД, контролировать погодные условия.

«Ключевая цель внедрения ИТС — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах. Сейчас уже в Краснодаре и Сочи ведется работа по установке и включению в систему новых, так называемых «умных», светофоров и информационных табло», - рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Александр Писаренко.

Кроме того, «умное» видеонаблюдение и видеоаналитика позволят оперативно выявлять чрезвычайные ситуации и быстрее реагировать на них при необходимости. Также в рамках работы системы пешеходы и водители смогут оперативно узнавать, что происходит на улицах городов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 12 апреля администрация Краснодара представила 10 проектов, реализация которых входит в комплекс мер по кардинальному изменению транспортной модели города. В частности, за один-два года, в краевом центре планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему и инновационные технологии управления дорожным трафиком в рамках проекта «Умный трафик».

Алексей Белянин