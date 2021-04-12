В Краснодаре за пять лет изменят транспортную систему благодаря 10 проектам

Администрация Краснодара представила 10 проектов, реализация которых входит в комплекс мер по кардинальному изменению транспортной модели города, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, срок реализации ранее объявленного проекта «Семь улиц» составит пять лет. В его рамках функционально изменится роль центральной части города, количество автомобилей и точек притяжения для них.

На ближайшие три - пять лет запланированы работы по обновлению состава общественного транспорта, повышение количества и качества пассажироперевозок в рамках проекта «Обновление», строительство новых трамвайных линий и модернизация соответствующей инфраструктуры в рамках проекта «Магистраль», развитие системы городской электрички в рамках проекта «Наземка». Поддержит развитие общественного транспорта реализация в те же сроки проекта «Интермодальная система», предполагающего создание комфортных транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок.

В более короткие сроки, за один-два года, в Краснодаре планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему и инновационные технологии управления дорожным трафиком в рамках проекта «Умный трафик». В те же сроки будет реализован проект «Городские парковки», подразумевающий развитие парковочного пространства и контроль над ним, а также снижено количество грузового транспорта в рамках проекта «Грузовой каркас». За два-четыре года горожан планируется пересадить на велосипеды, для этого будет создана соответствующая инфраструктура в рамках проекта «Велогород».

За три-четыре года проект «Транспортная сеть» обеспечит инфраструктуру для эффективной работы и выделенные полосы для общественного транспорта. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году в городе планируется создать 20 км дополнительных выделенных полос.

Ольга Логинова