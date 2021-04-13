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Руководителя инженерной защиты Нижнего Новгорода отправили под домашний арест

Директору муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода» Алексею Ежкову предъявили обвинение в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По решению суда его отправили под домашний арест, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Алексея Ежкова задержали 8 апреля. По версии следствия, в мае 2020 года он потребовал взятку от учредителя подрядной организации ООО «КМК Система», выполнявшей аварийные работы по укреплению склона со стороны гостиницы «Азимут» после оползня на Похвалинском съезде, за содействие в заключении муниципального контракта и оплату выполненных работ.

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, взяткой стали 20 грузовиков земли и щебня и пять дней работы экскаватора на личном участке чиновника. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления руководства ООО «КМК-Система».

Следователи СК направили ходатайство об отстранении обвиняемого от занимаемой должности. Ранее в мэрии сообщили, что намерены уволить Алексея Ежкова.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Набережная сползла в уголовное дело».

Анастасия Еремина


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