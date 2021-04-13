Завод Mondelez под Новосибирском может быть сдан в аренду

Завод компании Mondelez, построенный в Новосибирской области, может быть сдан в аренду. Такую возможность в настоящий момент рассматривает собственник, рассказал “Ъ-Сибирь” директор по корпоративным вопросам ООО «Мон'дэлис Русь» Юрий Головатчик.

Сейчас объект находится в консервации, степень его готовности осталась на уровне около 90%, сказал он.

Проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался компанией с 2014 года. Ввод в эксплуатацию планировался в 2016 году. Инвестиции в проект составили $110 млн. Планируемая производственная мощность — 50 тыс. т кондитерских изделий в год. Компания собиралась выпускать в Новосибирске шоколад Alpen Gold, Milka и «Воздушный», печенье «Юбилейное», «Медвежонок Барни» и Tuc. В 2018 году компания сообщила, что предприятие будет законсервировано. Решение объяснялось изменением структуры потребления на рынке. В конце 2019 года стало известно, что компания отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском, предприятие было выставлено на продажу. Как ранее сообщал “Ъ-Сибирь” со ссылкой на экспертные оценки, его стоимость на тот момент могла составлять до 500 млн руб. В самой компании не называют цену за которую актив выставлен на продажу. По словам Юрия Головатчика, «основной интерес к объекту проявляют компании из пищевой промышленности».

Оксана Павлова