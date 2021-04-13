Теннисист Медведев заразился коронавирусом

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого спортсмен пропустит турнир серии Masters в Монте-Карло, сообщает Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

Сейчас спортсмен находится в изоляции и под наблюдением врачей. Деталей о его самочувствии не приводится.

Сам он заявил, что надеется скорее вернуться на соревнования. «Не сыграть в Монте-Карло — большое разочарование. Сейчас я сосредоточен на выздоровлении, и я с нетерпением жду возможности вернуться»,— приводит АТР слова спортсмена.