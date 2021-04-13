Проверку третьей сушильной машины курского «Экотекса» поручено ускорить

Глава Минприроды Александр Козлов в ходе совещания в Москве с участием губернатора Курской области Романа Старовойта поручил ускорить процедуру решения вопроса по третьей машине предприятия по производству текстиля «Экотекс», результаты лабораторных исследований по которой ожидаются к 26 апреля. Это следует из сообщения пресс-службы региональной администрации.

Ранее предприятие исполнило решения суда в части остановки двух сушильных машин. Однако от курян все еще поступали жалобы на выбросы. По их мнению, третья машина «Экотекса» влияет на экологию микрорайона.

Курское ООО «Экотекс» в 2019-2020 годах неоднократно оказывалось в центре скандалов из-за ненормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и неприятного запаха от производства. Областные власти добивались через суд устранения нарушений экологических норм «Экотекса». Жители облцентра жалуются на «едкий дым от труб предприятия». «Экотекс», напомним, инвестировал в проект текстильного производства около 1,5 млрд руб.

Как начинались проблемы «Экотекса» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова