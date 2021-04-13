В Анапе наполовину снесли незаконную жилую высотку на улице Таманской

Фото: администрация Краснодарского края

В Анапе продолжают демонтировать 12-этажный самострой на улице Таманской. Рабочие снесли еще три этажа незаконной высотки, сообщили в пресс-службе краевой администрации. В настоящий момент дом разобран ровно наполовину: завершается разбор шестого этажа. В работах задействовано пять единиц техники.

Напомним, в доме расположено 156 квартир (13 на каждом этаже), здание не подключено к коммуникациям, не имеет полноценной дворовой территории и парковки. В 2015 году Анапский городской суд вынес решение о сносе объекта, однако застройщик его не исполнил. К сносу дома приступила администрация Анапы.

Наталья Решетняк