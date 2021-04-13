Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат с 20 апреля для репетиции парада Победы

Временные ограничения движения будут вводить с 20 апреля на нескольких участках в центре Нижнего Новгорода из-за проведения репетиции парада Победы, сообщили в администрации города. Сам военный парад пройдет 9 мая на Нижневолжской набережной.

Движение на набережной Гребного канала на участке от дома №10 на улице Красная Слобода до дома №112А на улице Слобода Печеры ограничат 20, 22, 26, 28 и 29 апреля в период с 10:00 до 14:00.

3 мая (с 05:00 до 11:30), 5 мая (с 03:00 до 08:30) и 8 мая (с 07:30 до 13:30) движение перекроют на Нижневолжской набережной, улице Рождественской, Зеленском съезде (от улицы Широкой до Коромысловой башни), улице Широкой, Георгиевском, Казанском ,Похвалинском (от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской ) съездах, Канавинском мосту, набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печеры). Во время действия ограничений также запретят парковку транспортных средств.

В эти же дни планируется изменить маршруты общественного транспорта.

Анастасия Еремина