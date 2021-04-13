Парад Победы пройдет 9 мая на Нижневолжской набережной Трибуны разместят на площади у Речного вокзала

Парад в честь Дня победы в Нижнем Новгороде проведут 9 мая на Нижневолжской набережной, сообщили в пресс-службе правительства региона. Прежде парад традиционно проводили на площади Минина.

Трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны установят на площади перед Речным вокзалом. Первая репетиция пройдет 20 апреля, время ее проведения еще не определили.

В прошлом году парад Победы 9 мая не проводили из-за пандемии коронавируса COVID-19. Вместо него в конце июня на Нижневолжской набережной прошел «Марш Победы». В нем приняли участие 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа, Росгвардия и МЧС.

«День Победы — всегда особый праздник, а в этом году он для нас связан еще и с 800-летием Нижнего Новгорода. Парадом на Нижневолжской набережной мы отдадим дань памяти всем поколениям героев-нижегородцев, защищавших Родину от врага»,— сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Анастасия Еремина