Дело об убийстве бизнесмена в Краснодаре направили в суд

В суд направлено дело об убийстве бизнесмена в Краснодаре, которое произошло летом 2020 года на улице Леваневского, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фигурантами уголовного дела стали двое уроженцев Дагестана в возрасте 32 и 52 лет. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении оружия, организации, пособничестве в убийстве и использовании подложных автомобильных номеров.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, убийство произошло 29 июня 2020 года в 20:55 на улице Леваневского в Краснодаре. Неизвестный застрелил бизнесмена возле его собственной машины. Момент нападения зафиксировала камера наружного наблюдения. Злоумышленник вышел с пассажирского сидения Lada Granta, выстрелил в мужчину, который садился в иномарку, после чего стрелявший уехал. Потерпевший скончался до прибытия «скорой». Предполагалось, что 57-летний Александр Биришев мог быть застрелен за свою предпринимательскую деятельность.

Наталья Решетняк