Нижегородский планетарий модернизируют при участии «Роскосмоса» и Intel

Госкорпорация «Роскосмос» и компания Intel выделят средства на модернизацию нижегородского планетария имени Г.М. Гречко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Основные работы по модернизации планетария планируют завершить к августу.

«Уже стартовал процесс ремонта большого звездного зала в планетарии: Intel вложил в это более 15 млн руб. “Роскосмос” выделит средства на разработку проектно-сметной документации и модернизацию зала “Астрономия”. Благодарю всех партнеров подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода»,— сказал губернатор Глеб Никитин. Часть работ будет выполнена за счет бюджетных средств.

Корпорации Intel планирует проводить на базе планетария различные обучающие и профориентационные проекты: лекции, мастер-классы для школьников, экскурсии. «Основная цель партнерства Intel и нижегородского планетария в том, чтобы повысить интерес к научно-естественным и IT-профессиям среди школьников и студентов. Этот проект является частью нашей академической программы, направленной на подготовку и поиск молодых ИТ-специалистов и развитие кадрового потенциала Нижегородской области»,— рассказал генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин.

Обсерваторию планетария имени Гречко открыли в 2005 году. Там установлено несколько телескопов, в том числе самый мощный из доступных широкой публике в Нижнем Новгороде — 16-дюймовый зеркальный телескоп системы Ньютона. При проведении наблюдений в башне обсерватории удается исключить городскую засветку и наблюдать космические объекты в центре города. Модернизацию оборудования проводили в 2012 году, но в 2019 ремонт потребовался снова из-за технических неполадок. Обсерватория вновь открылась после модернизации в ноябре 2020 года.

Подробнее о работе планетария — в интервью “Ъ-Приволжье” с его руководителями «Звезды на расстоянии вытянутой руки».

Анастасия Еремина