КГБ Белоруссии заявил о возможных сценариях протестов в марте

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у оппозиции есть три сценария по протестам 25–27 марта. Он предупредил, что правоохранительные органы будут пресекать нарушения «по закону, но жестко». По словам главы КГБ, будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране.

Один из сценариев предполагает, что оппозиция подаст заявку на проведение марша со сбором на площади Якуба Коласа, но после него якобы произойдет неконтролируемый выход людей со столкновениями с правоохранительными органами. «Возможны более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий гражданам, которые будут находиться в том числе в районе этих мероприятий»,— заявил глава КГБ в эфире «Беларусь 1» (цитата по БелТА).

Второй сценарий предполагает начало в районе площади Бангалор (северная часть Минска), где будет происходить «эмоциональный подогрев граждан», сказал господин Тертель. Организаторы якобы поведут людей в центральные районы города и будут провоцировать сотрудников правоохранительных органов.

Третий сценарий предполагает запрет на проведение акций. В этом случае организаторы якобы намерены призывать граждан на несанкционированные митинги со столкновениями с правоохранительными органами.

Господин Тертель утверждает, что сценарии разработали люди, которые уехали из Белоруссии. По его словам, «крайними» сделают главу партии БНФ Григория Костусева, лидера движения «За Свободу» Юрия Губаревича и координаторов домовых чатов. «Организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытки официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций»,— заявил Иван Тертель.

Ранее Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем президентских выборов, призвала «мобилизовать протестный дух» и «планировать возвращение на улицы городов» 25 марта.

Эксперты считают, что к возобновлению протестов может привести публикация фильма «Лукашенко. Золотое дно» автора Telegram-канала Nexta, где рассказывается о резиденциях, автомобилях и самолетах белорусского президента.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Он вам не Батька».