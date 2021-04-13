Пашинян назначил бывшего советника первым замначальника Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердил назначение Аршака Карапетяна первым заместителем начальника Генштаба ВС. Премьер предложил кандидатура господина Карапетяна Армену Саркисяну, тот не представил возражений в положенный срок, поэтому назначение считается законным, сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Принимая во внимание то, что, согласно ч. 2 ст. 139 Конституции (в ней говорится, что президент может представить возражения в трехдневный срок.— “Ъ”), ч. 2 ст. 35.1 закона "О военной службе и статусе военнослужащего", президент не подписал представленный премьер-министром проект, не вернул его премьер-министру с возражениями… Аршак Карапетян законно назначен первым заместителем начальника Генерального штаба ВС с 13 апреля 2021 года»,— говорится в пресс-релизе.

Аршак Карапетян работал начальником управления разведки Генштаба, в 2016 году его уволили на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. В мае 2018 года назначен советником премьер-министра.

Обстановка в Армении обострилась в феврале после конфликта Никола Пашиняна с руководством Генштаба. Тогда первый замглавы ведомства Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова премьер-министра о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Через день после этого он был уволен, но пытается оспорить это в суде. Господин Пашинян дважды направлял президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Врио начальника Генштаба назначен генерал-лейтенант Степан Галстян.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Президент Азербайджана ткнул Москву ракетой».