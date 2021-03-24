Уволенный первый замглавы Генштаба Армении снова обратился в суд

Бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВС Армении Тиран Хачатрян подал судебный иск в Административный суд против главы Минобороны Вагаршака Арутюняна с требованием восстановления в должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судебный департамент. Тирана Хачатряна сняли с должности после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова премьер-министра Никола Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер».

Ранее господин Хачатрян попросил суд признать незаконным указ президента Армена Саркисяна о его увольнении. Иск был подан 3 марта. В качестве ответчика выступает президент Армении Армен Саркисян, в качестве третьих лиц привлечены канцелярия премьер-министра и Генштаб ВС.

В феврале господин Хачатрян назвал несерьезными слова Никола Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер» и через день после этого был уволен. На этом фоне в Армении обострилась политическая обстановка. Премьер страны Никол Пашинян дважды направлял президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. 10 марта премьер заявил, что господин Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как президент не подписал указ в срок, но и не оспорил его в Конституционном суде. Временно исполняющим обязанности начальника Генштаба назначен генерал-лейтенант Степан Галстян.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Под Николом Пашиняном зашатался кризис».