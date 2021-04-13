На Кубани утвердили план мероприятий по реализации стратегии госполитики в отношении казачества на 2021-2030 годы

В Краснодарском крае утвердили план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества. Документ, рассчитанный на 2021-2030 годы, поручил разработать президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба администрации края, план включает в себя комплекс мер по укреплению роли казачества в крае, в том числе активное привлечение казаков к несению государственной службы (в 2020 году к службе были привлечены 13 тыс. казаков). Кроме того, край начинает работу по подготовке кадров для казачьих обществ в вузах. В программу уже включили три высших учебных заведения Кубани.

В план также включены меры социально-экономического развития российского казачества: привлечение казачества к реализации государственных и муниципальных программ и проектов, предоставление земельных участков для сельскохозяйственного производства.

«Кубанское казачье войско сегодня по праву считается самым мощным в стране. От периода становления в Краснодарском крае казачество перешло к периоду развития. И сегодня это реальная сила региона». Казаки участвуют во многих сферах жизни Кубани – обеспечивают безопасность наших жителей и гостей, занимаются сельским хозяйством. Огромная роль им принадлежит в воспитании подрастающего поколения«, – заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, атаман Всероссийского казачьего общества, бывший вице-губернатор Кубани Николай Долуда объявил о своем участии в выборах депутатов Госдумы.

Наталья Решетняк