Источник: министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов подал в отставку В пресс-службе ведомства отказались от комментариев

Генерал-майор полиции, министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов решил покинуть свой пост. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также эту информацию опубликовали в telegram-канале «Темная Удмуртия». Отметим, что в пресс-службе МВД по республике отказались от комментариев по данному вопросу.

Напомним, что Алексей Попов возглавил ведомство в 2018 году. Он пришел на смену Александру Первухину, который возглавлял региональное МВД семь лет. Его отставку связывали с ротацией кадров в регионах.