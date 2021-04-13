Республика Алтай и Красноярский край получили первые партии вакцины «Эпиваккорона»

Красноярский край и Республика Алтай получили первые партии вакцины «Эпиваккорона» от центра «Вектор».

Как сообщил минздрав Красноярского края, привезли 4 860 доз вакцины. В скором времени ее отправят в отдаленные поселки на севере. До этого в регион поступал только препарат «Спутник V» от центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Всего развернут 91 прививочный пункт вакцинации от COVID-19.

По информации пресс-службы правительства Республики Алтай, поступило 4 050 доз «Эпиваккороны», которые планируется перераспределить в медучреждения после маркировки в информационной системе мониторинга движения лекарств. От коронавируса местные жители прививаются в 21 пункте. На этой неделе предполагается открыть дополнительные места вакцинации.

«Эпиваккорона» перевозится и хранится при температуре от +2 до +8 градусов, поэтому ее доставляют в труднодоступные территории. «Спутник V» должен находиться в специальных морозильных камерах при температуре -18 градусов.

В России одобрено применение трех вакцин против коронавируса: «Эпиваккорона», «Спутник V», «Ковивак» (от центра имени М. П. Чумакова). На прошлой неделе министерство здравоохранение РФ разрешило проведение первой и второй фазы клинического испытания вакцины против коронавируса «Эпиваккорона-Н» (разработка «Вектора»).

Екатерина Лукашевич