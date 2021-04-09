В Новосибирске 300 человек примут участие в клинических испытаниях вакцины «Эпиваккорона-Н»

Министерство здравоохранение РФ разрешило проведение первой и второй фазы клинического испытания вакцины против коронавируса «Эпиваккорона-Н», разработки центра «Вектор», следует из государственного реестра разрешений на проведение исследований.

Исследования пройдут в медико-санитарной части №163 Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области. В них примут участие 300 пациентов.

В цели клинического исследования указывается «оценка безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет».

Лекарственная форма препарата — суспензия для внутримышечного введения, дозировка — 0,5 мл.

Другой препарат центра «Вектор» против коронавируса — «Эпиваккорона» — стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в России. Его производство началось в конце октября 2020 года. В январе 2021 года Роспотребнадзор заявил о его 100-процентной иммунологической эффективности в ходе первой и второй фаз клинических испытаний. Также в стране одобрили применение вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «Ковиыак» Центра имени Чумакова.

Екатерина Лукашевич