Суд в Новосибирске продлил на три месяца арест задержанным по делу «Церкви последнего завета»

Центральный районный суд Новосибирска продлил на три месяца арест всем задержанным по делу о «Церкви последнего завета»: Сергею Торопу (Виссариону), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, сообщает Telegram-канал «Дело Виссариона». «Защита приготовила все документы для возможного домашнего ареста в Новосибирске, но увы. Решение будет обжаловано»,— говорится в сообщении.

Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников — руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», которая также известна как община Виссариона, задержаны в Красноярском крае 22 сентября.

Им предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц (п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Оксана Павлова