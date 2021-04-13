МИД Ирана уведомил ООН о праве ответить на аварию на ядерном объекте

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттериушу по поводу аварии на ядерном объекте в Натанзе. Господин Зариф заявил, что Иран оставляет за собой право ответить на инцидент в соответствии с международным правом. Напомним, Иран считает аварию терактом и обвиняет Израиль в совершении диверсии.

«Исламская республика Иран оставляет за собой право в соответствии с международным правом совершать все необходимые действия для защиты своих граждан, интересов и объектов от террористических или диверсионных актов»,— указано в письме господина Зарифа, опубликованного в его Twitter. Он добавил, что «даже самые безумные преступники наконец и очень скоро узнают, что им никогда не стоит угрожать иранцам».

Инцидент «только усилит наше намерение идти дальше и заменить поврежденные центрифуги на еще более продвинутые и передовые машины», написал господин Зариф. Он попросил господина Гуттериуша распространить его письмо в Генеральной ассамблее и Совете безопасности ООН.

11 апреля Иран сообщил о ЧП на электрораспределительной сети в Натанзе, авария затронула объект по обогащению урана. Подробности произошедшего не раскрывались. Власти назвали произошедшее ядерным терроризмом. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди получил переломы при посещении объекта.

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