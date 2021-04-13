Пути менеджеров Сергея Фургала вполне исповедимы

Как стало известно “Ъ”, бывший гендиректор завода «Амурсталь» в Хабаровском крае Сергей Кузнецов, обвиняемый СКР в попытке хищения полумиллиарда рублей своего предприятия, согласился на сотрудничество со следствием и вышел из СИЗО. В рамках заключенного соглашения он, очевидно, может сообщить, что махинация замышлялась в интересах и по поручению экс-губернатора края Сергея Фургала, а обвинение по «экономической» статье УК РФ станет резервным для бывшего чиновника, которому и так инкриминируются два убийства и покушение.

По данным близких к расследованию источников “Ъ”, Сергей Кузнецов, обвиняемый управлением СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в покушении на особо крупное хищение организованной группой (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), вышел из СИЗО по ходатайству следствия. 67-летний коммерсант, отсидевший под стражей восемь месяцев, признал вину, раскаялся и дал показания, обличающие «неизвестных ранее соучастников преступления». В обмен на них он получил право ждать окончания расследования своего дела не в СИЗО, а под домашним арестом в своей хабаровской квартире.

Двумя месяцами раньше, как уже сообщал “Ъ”, этим же путем пошел другой фигурант уголовного дела о мошенничестве, юрист Николай Шухов, представлявший интересы двух акционеров завода — приятеля Сергея Фургала Николая Мистрюкова и бывшей жены экс-губернатора Ларисы Стародубовой. 45-летний господин Шухов, по данным его друзей, тоже не выдержал испытания арестом. В изоляторе он перенес два инфаркта, да еще и сломал ногу, после чего попросил о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Юристу Шухову, правда, попасть домой не удалось — его просто перевезли из СИЗО Хабаровска в столичный изолятор «Лефортово». В связи с этим юрист, по данным источников “Ъ”, «пока воздерживается от исполнения взятых на себя обязательств перед следствием». Таким образом, прокуратура, заключившая с ним сделку, может ее расторгнуть.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено 9 июля 2019 года, одновременно с задержанием действующего на тот момент губернатора Сергея Фургала в рамках другого дела — об убийствах. Инициировал его сменивший господина Кузнецова на посту гендиректора «Амурстали» Григорий Фрейдин. Коммерсант написал заявление о попытке хищения средств завода, а санкционировал расследование лично руководитель краевого управления СКР генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев. Поскольку двое предполагаемых расхитителей, Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов, были тогда депутатами Хабаровской краевой думы, на их привлечение к уголовной ответственности потребовалось «генеральское» разрешение.

В этот же день двое топ-менеджеров «Амурстали» и юрист Шухов были взяты под стражу по обвинению в попытке мошенничества. Одновременно с ними взяли их предполагаемого соучастника Евгения Аверьянова — единственного учредителя и гендиректора ООО «Дальневосточный монолит», крупного строительного предприятия. В конце 2020 года группа обвиняемых пополнилась пятым фигурантом. Им стала Галина Алейникова — бывший главный бухгалтер входящего в одну промышленную группу с «Амурсталью» предприятия по сбору металлолома ООО «Торэкс».

По версии следствия, переданного в дальнейшем в центральный аппарат СКР, финансовую аферу организовал представитель «команды Фургала» Шухов. Не занимавший высоких официальных должностей в промышленной группе юрист, как полагает СКР, фактически выполнял все управленческие функции на заводе «Амурсталь» и на центральном пункте сбора металлолома «Торэкс», в который свозили сырье для переплавки 19 аффилированных с группой фирм-поставщиков, скупавших металлолом в разных регионах Дальнего Востока. Господин Шухов «распоряжался деньгами и имуществом обеих компаний, представлял их интересы во взаимоотношениях с госструктурами и партнерами, а его распоряжения были обязательны для всех без исключения наемных работников предприятий».

При этом управленец Шухов, по версии следствия, «не был заинтересован в развитии» доверенного ему бизнеса и в конце 2019 года решил использовать свои служебные полномочия в корыстных целях. Для этого он объединил в преступную группировку остальных обвиняемых и распределил роли между ними. В рамках разработанного плана «Монолит» под руководством Аверьянова взял в АО «МСП банк» целевой кредит в 500 млн руб. для оптовой покупки металлопроката у «Амурстали». Часть продукции господин Аверьянов планировал использовать при возведении строительных объектов, порученных его фирме в рамках госзаказа, а другую часть — перепродать конкурентам. 9 января прошлого года «Монолит» перечислил всю сумму «Амурстали» в качестве авансового платежа за поставки. С завода деньги сразу же ушли в «Торэкс», а тот, в свою очередь, быстро распределил полученные средства между своими контрагентами-поставщиками.

Махинация, по версии следствия, заключалась в том, что все участники сделок при этом «не имели реальных намерений» собирать, переплавлять, поставлять и покупать металл. Реализуя единый преступный замысел, господин Аверьянов вскоре после предоплаты расторг заключенный договор, мотивируя это тем, что поставляемый заводом металлопрокат не соответствовал оговоренным в контракте требованиям, и потребовал возврата платежа. Сообщники вернули ему 195 млн руб., но сделали это, по версии следствия, лишь для того, чтобы «придать законность своим действиям». Оставшуюся часть аванса Евгений Аверьянов стал взыскивать с «Амурстали» через Арбитражный суд Хабаровска, а руководители завода, ставшие, по версии СКР, одновременно ответчиками по арбитражному делу и сообщниками истца по запланированной махинации, тайно поддержали его требования.

Совместными усилиями обвиняемые, как полагает следствие, постарались обеспечить «Монолиту» выигрыш в суде. Они оформили подложные спецификации об отгрузке металла со складов «Амурстали», подготовили опять же фальшивый универсальный передаточный акт, накладные, счета-фактуры и проч. Создав таким образом «искусственную задолженность» завода перед строительной фирмой, подельники, по версии следствия, планировали с помощью вынесенного судебного решения добиться возврата средств «Монолиту», а после получения фирмой денег — распределить доход от махинации между всеми ее участниками.

Обращение в арбитражный суд, как полагает СКР, им понадобилось еще и для того, чтобы снять возможные финансовые претензии АО «МСП банк» к своему заемщику «Монолиту». По мнению следствия, довести задуманное до конца предполагаемые мошенники не смогли «по независящим от них причинам» — благодаря своевременному вмешательству правоохранителей.

Стоит отметить, что «экономическое» дело «Амурстали» сегодня никак не связано с Сергеем Фургалом, его близкими и дальними родственниками. Даже бывшая супруга экс-губернатора Лариса Стародубова, владевшая тогда 25% всех фигурирующих в уголовном деле компаний, проходит по делу только в качестве свидетеля. Однако с двумя раскаявшимися обвиняемыми, по данным источников “Ъ”, сейчас ведутся активные переговоры о даче показаний, которые могли бы прояснить роль самого Сергея Фургала в инкриминируемом им преступлении. Если господин Кузнецов или господин Шухов заявят, что махинация была организована по указанию экс-губернатора и совершалась в интересах его родственников, господин Фургал попадет в число фигурантов «экономического» дела. Возможное обвинение в попытке мошенничества станет для экс-губернатора резервным на случай, если присяжные оправдают его по основному делу — о двух заказных убийствах и покушении, совершенных 16 лет назад.

Правоохранителям, впрочем, сначала нужно будет доказать сам факт совершенного мошенничества. Дело в том, что Арбитражный суд Хабаровска, в который еще в феврале прошлого года обратился с иском Евгений Аверьянов, счел эту же историю хозяйственным конфликтом двух юрлиц и до сих пор разбирается в сложных финансовых взаимоотношениях истца и ответчика. Арбитраж, например, уже признал настоящими все предоставленные участниками документы, поэтому фигурантам уголовного дела о мошенничестве удалось избежать обвинений по еще одной статье УК РФ — 303-й, предусматривающей ответственность за фальсификацию доказательств.

Как пояснили “Ъ” представители истца в арбитражном процессе, господин Аверьянов по-прежнему требует от «Амурстали» возврата 305 млн руб., а следствие сочло его попытку «реализовать свое право на судебную защиту» преступной. Сегодняшние руководители завода, по мнению истца, рассчитываться с ним не собираются и обратились с заявлением в правоохранительные органы о якобы совершенном мошенничестве, чтобы «уйти от гражданско-правовой ответственности». Знакомые с ситуацией источники “Ъ” отмечают, что «Дальневосточный монолит», потерявший приличную сумму, да еще и лишившийся своего взятого под стражу гендиректора, продолжает работать и даже «исполняет свои обязательства перед банком, погашая кредит согласно установленному графику».

Сергей Машкин