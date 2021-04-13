6,01 процента составила средневзвешенная банковская ставка по рублевым кредитам до года, предоставленным нефинансовым компаниям в феврале 2021 года, сообщил ЦБ. За месяц ставка снизилась на 0,09 процентного пункта (п. п.) и на 0,21 п. п. с января 2021 года. Доля краткосрочных кредитов до года в общей сумме предоставленных в феврале рублевых кредитов незначительно увеличилась — до 74% с 73,9% в январе. В то же время в феврале продолжила (с декабря 2020 года) расти ставка по долгосрочным кредитам компаниям — на 0,65 п. п. за три месяца, до 7,23%,— главным образом по кредитам сроком от одного до трех лет на фоне повышения ключевой ставки ЦБ в марте.