«На Беговой» нашелся экс-депутат

Бывший депутат Ивановской облдумы Телман Фероян стал новым владельцем торгцентра «На Беговой» в Москве. Он выкупил актив у бывшего совладельца девелоперской компании «Дон-строй» Максима Блажко, который продал объект в два раза дороже, чем приобрел его. Сейчас у бизнесмена остался только проблемный ЖК на Ленинском проспекте.

Сделка по продаже последнего объекта коммерческой недвижимости основателя девелоперской компании «Дон-строй» Максима Блажко — торгцентра «На Беговой» (18,5 тыс. кв. м) — закрыта, сообщил источник “Ъ” на рынке недвижимости. Это подтверждается выпиской из ЕГРН, где новым владельцем объекта стало АО ДСУ-1 из Иваново. Там не ответили на запрос “Ъ”. Представитель господина Блажко и JLL (консультант сделки) отказались от комментариев.

Два источника “Ъ” на рынке недвижимости утверждают, что сейчас покупка торгцентра «На Беговой» состоялась в интересах ивановского бизнесмена Телмана Ферояна. Он ранее был депутатом областной думы Ивановской области, а сейчас является членом совета директоров ДСУ-1, которое занимается строительством и ремонтом дорог в Ивановской и Новгородской областях. На госзакупках компания заработала около 1,6 млрд руб., следует из данных Kartoteka.ru. Помимо прочего, бизнесмен владеет торгцентрами «Тополь» и «Ясень» в Иваново, говорит собеседник “Ъ”. В декабре прошлого года в доме у господина Ферояна проходили обыски в рамках расследования дела в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня, бывшего губернатора Ивановской области, сообщал тогда РЕН ТВ. С господином Ферояном “Ъ” связаться напрямую не удалось.

Это не первая покупка коммерческой недвижимости господином Ферояном в Москве, утверждают источники “Ъ”. По их словам, бизнесмен также выкупил торгцентр «Солнцево парк» рядом с одноименным жилым комплексом на юго-западе Москвы. Его застройщик ПИК на запрос “Ъ” не ответил.

8 процентов составит объем вакантных площадей в торгцентрах Москвы к концу 2021 года, прогнозирует JLL

Ранее торгцентром «На Беговой» владел «Р-Трейдинг», который участники рынка связывают с господином Блажко. Компания в ноябре 2019 года выкупила права требования у Агентства по страхованию вкладов, обеспечением по которым выступал объект. Позже результаты торгов пыталась оспорить компания «Лидстрит», которую источники «Ведомостей» связывали с партнерами брата губернатора Тульской области Артема Дюмина. Но суд не нашел нарушений при проведении торгов. В итоге «Р-Трейдингу» актив достался за 655 млн руб.

Рыночная стоимость торгцентра выше. Директор департамента рынков капитала Colliers Денис Платов оценивает сделку в 1,2–1,3 млрд руб. Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев отмечает, что этот актив долгое время экспонировался на рынке. Он добавляет, что, «учитывая нынешнее состояние объекта», его стоимость не превышает 0,9–1 млрд руб.

Из минусов локации торгцентра «На Беговой» директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько отмечает отсутствие высокого пешеходного трафика в силу близости к магистрали и нежилым зданиям. Господин Платов говорит, что арендный поток сейчас не стабилизирован из-за неоптимального набора арендаторов. При этом есть потенциал увеличения потока за счет реконцепции торговой галереи, создания фуд-корта и замены якорных арендаторов на более стабильных и успешных, добавляет эксперт. С ним согласна госпожа Малахатько: «После реконцепции объекта арендная ставка может вырасти на 20–30%».

Сейчас у господина Блажко остался еще один актив: девелоперский проект жилого комплекса на юго-западе Москвы «Нескучный Home & SPA». О его строительстве было заявлено еще в 2015 году, однако до сих пор работы начаты не были. После вынесения решения о признании банкротом ООО «Строй-комплекс» (застройщик ЖК) Москомстройинвест, в свою очередь, заявлял, что теперь жилой дом будет внесен в единый реестр проблемных объектов.

Дарья Андрианова