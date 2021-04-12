Индия одобрила применение «Спутника V»

Власти Индии зарегистрировали вакцину от коронавируса COVID-19 «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Индия стала 60-й страной, одобрившей применение российского препарата.

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy’s Laboratories»,— говорится в сообщении организации.

РФПИ уточнил, что Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. Соглашения на выпуск препарата заключены c такими фармацевтическими производителями Индии, как Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Ожидается, что ежегодно в Индии будет выпускаться более 850 млн доз препарата как для вакцинации населения страны, так и обеспечения международных поставок.

Накануне, 11 апреля, власти Индии сообщили о начале четвертой волны коронавируса в некоторых регионах страны. Сейчас Индия находится на втором месте в мире по количеству заразившихся (13,5 млн) и на четвертом — по числу летальных исходов (170 тыс.). Сейчас от COVID-19 в стране привито 55,5 млн человек (4,7% населения). Кроме «Спутника V», в стране одобрено применение двух вакцин: от AstraZeneca и индийской Bharat Biotech.

О вакцинации — в материале журнала «Огонек» «Индия готова привить весь мир. Но начала с себя».