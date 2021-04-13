Отберем и в тишине

Закончился прием заявок на пост главы Тольятти. При этом ни в думе города, ни в мэрии не называют имен участников. Официально сообщается только о подаче документов главного претендента на этот пост депутата Самарской губернской думы Николая Ренца. По данным „Ъ“, всего на конкурсный отбор подали документы 14 человек. Собеседники „Ъ“ отмечают, что среди них нет «громких» фамилий, кроме Николая Ренца, и большинство из тех, кто не заявлял публично о своем участии, являются техническими ­кандидатами.

В конце минувшей недели завершился прием заявок на должность главы Тольятти. Официально мэрия города сообщила только о подаче документов от главного претендента на этот пост депутата Самарской губернской думы, главного врача городской клинической больницы № 5 Николая Ренца. Информацию об остальных участниках конкурса не сообщают ни в думе города, ни в мэрии. В администрации Тольятти говорят, что у них нет таких сведений о кандидатах и нужно обратиться в гордуму. В думе также отказались сообщать информацию, так как «конкурсная комиссия работает в автономном режиме» и «таких поручений думе не давали». Не поделились подробностями и члены конкурсной комиссии. «Даже нам, депутатам, не говорят. Уходят от ответа. Даже на письменные запросы отвечают, что это персональные данные»,— рассказывает депутат думы Тольятти от КПРФ Павел ­Турков.

По предварительной информации источников „Ъ“, на пост главы Тольятти всего подали документы 14 человек. Среди них заместитель директора по развитию ООО «Волгапромтехоснастка» Александр Дроботов. Он является сыном экс-депутата губернской думы Александра Дроботова. О своем участии в конкурсе объявил в соцсетях Валерий Кандалинцев — помощник депутата губернской думы Сергея Егорова. Его выдвинуло региональное отделение российской экологической партии «Зеленые». Председателем совета реготделения партии является Олег Комаров. Публично заявил о своем участии еще один участник конкурса — финансовый директор ООО «ВОЛГАСТАР ГРУПП», депутат собрания представителей Нижнее Санчелеево (Ставропольский район) Андрей Половков. Еще один кандидат, который публично сообщил о своем участии — член правления общественного движения «Тольятти, дыши!», общественный экологический инспектор, директор ООО «Олесма» и ООО «ИнтерЭд» Максим Шилович.

В конкурсе участвует генеральный директор АО «Автозаводстрой», председатель совета директоров ООО ГК «Автозаводстрой» Игорь Кадыров. Также на конкурсный отбор свои заявки отправили директор ООО «АРЕАЛ» Юрий Елисеев, предприниматель Анатолий Трофимов, доцент кафедры «Уголовное право и процесс» в Толь­яттинском государственном университете «Институт права». Руслан Закомолдин, юрист Павел Лазарев, генеральный директор ООО «Виталина+» Виктор Русин и некий Сергей Мавроди.

Собеседники „Ъ“ отмечают, что «громких» фамилий, кроме Николая Ренца в списке нет, «тех, кто действительно имеет опыт и знает город». «Есть люди, которые, думаю, участвуют просто ради участия либо имеют какие-то цели, понимая заранее, что результата не будет»,— говорит собеседник издания.

Вчера вечером состоялось заседание конкурсной комиссии, по итогам которого к участию в конкурсе были допущены 10 кандидатур: Александр Дроботов, Николай Ренц, Юрий Елисеев, Руслан Закомолдин, Игорь Кадыров, Валерий Кандалинцев, Павел Лазарев, Андрей Половков, Виктор Русин и Максим Шилович. Кроме того, комиссия решила провести второй этап конкурса в закрытом формате в связи с распространением коронавирусной ­инфекции.

Депутат Павел Турков называет «глупостью» закрытость процесса отбора кандидатов: «Кто-то напуган из модераторов этого процесса, боится любой утечки информации, за которую придется отвечать». «Хотя утечка информации и так происходит. Нормальные кандидаты сами сообщают, что выдвинулись, и ничего не скрывают. А все остальные, кто официально не заявил, скорее всего, технические кандидаты. Николай Ренц сфотографировался возле думы с заявлением и поступил честно. Какие-то есть фамилии незнакомые. Что это за люди? С какой целью идут? А то, что в думе организовали, в отличие от выборов главы 2017 года, полную закрытость в процессе отбора кандидатов, это очень прискорбно»,— говорит господин ­Турков.

Николая Ренца называли претендентом на пост мэра Тольятти сразу после объявления конкурса в начале марта. Лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в гордуме поддержали кандидатуру господина Ренца. Представители оппозиционных партий своих кандидатов не ­выдвинули.

Николай Ренц уже имеет опыт работы в мэрии Тольятти. Так, в 1990–1992 годах он занимал должность заместителя главы городской администрации, начальника управления здравоохранения. С 2000 по 2007 годы являлся первым заместителем мэра Тольятти Николая Уткина. В июне минувшего года Николай Ренц возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

С 2010 по 2019 годы являлся секретарем тольяттинского местного отделения партии «Единая Россия». В 2018 году на выборах в городскую думу Тольятти представители КПРФ одержали победу, опередив «Единую Россию». В городе был зафиксирован один из худших показателей по явке, а победивший на выборах губернатора Дмитрий Азаров набрал наименьшее число голосов при самой слабой явке.

Ани Айвазян