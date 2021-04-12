Россельхознадзор запретил маслосырзаводу «Славянский» продавать масло, сметану и ряженку из-за выявленного фальсификата

У ОАО «Маслосырзавод “Славянский”» отозваны декларации о соответствии на масло, сметану и ряженку. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора. Ведомство осуществило отбор проб продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору, с целью их исследования.

По информации Россельхознадзора, при исследовании масла сливочного «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%», сметаны с массовой долей жира 20%, ряженки с массовой долей жира 2,5%, изготовленных ОАО «Маслосырзавод “Славянский”», были установлены факты фальсификации.

«По итогам получения положительных результатов Управлением на все виды исследуемой продукции отозваны декларации соответствия, гарантирующие соответствие нормам ЕАЭС. Выдано предписание разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и приостановлении реализации продукции. Материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ находятся в работе», - сообщили в ведомстве.

Ранее “Ъ-Кубань”, писал, что ОАО Маслосырзавод «Славянский» было оштрафовано на 640 тыс. руб. за выпуск фальсифицированного молока. В образцах ультрапастеризованного молока м.д.ж. 3,2% были обнаружены растительные жиры. При этом на упаковке продукта информация об этом не была указана.

Дмитрий Михеенко