«Локомотив-Кубань» разгромил в гостях «Цмоки-Минск», одержав седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» с крупным счетом обыграл в гостях «Цмоки-Минск». Встреча закончилась со счетом 101:75 (31:21, 22:17, 32:15, 16:22) в пользу краснодарской команды.

Самыми результативными в команде победителей стали Миндаугас Кузминскас и Найджел Уильямс-Госс, набравшие по 15 очков. Минчанам 22 очка принес Крис Клайберн.

«Ребята сегодня очень ответственно отнеслись к делу. Для нас сейчас важна каждая игра, мы боремся за более высокое место перед плей-офф и у нас хорошие шансы подняться в турнирной таблице. Теперь нам нужно как следует подготовиться к завершающим матчам регулярки и к плей-офф, где будут сыграны самые важные игры сезона», - заявил главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин.

Нынешняя победа стала для «железнодорожников» седьмой подряд в Единой лиге ВТБ. «Цмоки-Минск» в свою очередь потерпел 11-е поражение подряд.

Следующую встречу подопечные Евгения Пашутина проведут 17 апреля: на своем поле «Локомотив-Кубань» примет красноярский «Енисей».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 31 марта краснодарский клуб в третьем, решающем матче уступил казанскому УНИКСу и не смог пробиться в полуфинал баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась за счетом 82:78.

Алексей Белянин