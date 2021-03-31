«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу и не смог пройти в полуфинал Еврокубка

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в третьем, решающем матче уступил казанскому УНИКСу и не смог пробиться в полуфинал баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась за счетом 82:78 (18:24, 23:13, 18:19, 23:22).

Самым результативным игроком матча стал форвард «железнодорожников» Кевин Херви. В составе казанской команды больше всех очков набрал защитник Джамар Смит – 19. Кроме того, дабл-дабл оформил форвард краснодарцев Миндаугас Кузминскас – 19 очков и 11 подборов.

первый матч серии завершился победой УНИКСа (94:88), второй — победой «Локомотива-Кубань» (86:74). В полуфинале Еврокубка УНИКС встретится с итальянским «Виртусом».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 28 марта «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над эстонским «Калевом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 105:94. Следующий матч подопечные Евгения Пашутина проведут 3 апреля: на своем поле «железнодорожники» встретятся с «Астаной».

Алексей Белянин