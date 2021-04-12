«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом по версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубов мира. Впервые за историю рейтинга его возглавила «Барселона». Годом ранее на первом месте списка был мадридский «Реал».

При анализе стоимости клубов Forbes оценивал выручку и операционную прибыль за сезон 2019/2020. Поступления от сдачи игроков клубов в аренду при расчете выручки не учитывались. Ни один российский клуб в рейтинг не попал.

10 самых дорогих клубов:

«Барселона» оценена в $4,76 млрд; «Реал» — $4,75 млрд; «Бавария» — $4,215 млрд; «Манчестер Юнайтед» — $4,2 млрд; «Ливерпуль» — $4,1 млрд; «Манчестер Сити» — $4 млрд; «Челси» — $3,2 млрд; «Арсенал» — $2,8 млрд; «Пари Сен Жермен» — $2,5 млрд; «Тоттенхем» — $2,3 млрд.

При этом «Барселона» испытывает финансовые проблемы. Их масштаб во время пандемии коронавируса заметно вырос. В свежем клубном отчете чистая задолженность «Барселоны» оценивается в €488 млн, валовая — в €1,4 млрд. Испанские СМИ писали о задержках зарплат футболистов, среди которых немало давно миновавших расцвет ветеранов.

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