«Барселона» увидела новое в старом

Новым первым лицом «Барселоны» стал победивший на выборах президента клуба Жоан Лапорта. Он уже занимал эту должность на протяжении семи лет в позапрошлом десятилетии, и тот период является едва ли не самым успешным со всех точек зрения в истории каталонцев. Теперь Жоану Лапорте предстоит решать, возможно, еще более сложные задачи, чем в начале века. В последнее время «Барселона» переживает кризис, выглядящий достаточно глубоким, поскольку коснулся абсолютно всех аспектов клубной деятельности — и спортивного, и финансового, и административного.

«Барселона» провела выборы нового президента клуба. Этот пост оказался вакантным после добровольного ухода в отставку осенью прошлого года Жозепа Марии Бартомеу. Господин Бартомеу ушел, столкнувшись с угрозой вотума недоверия на фоне череды конфликтов, скандалов и неудач, имеющих отношение к испанскому гранду. А за неделю до выборов он был задержан полицией. Задержание, как считается, связано с одним из громких скандалов, потрясавших «Барселону» весь прошлый год,— дорогим контрактом с компанией i3 Ventures, призванной мониторить освещение деятельности клуба в социальных сетях, но в реальности, возможно, занимавшейся созданием фейковых аккаунтов и распространением в них лживой информации с целью очернить потенциальных конкурентов господина Бартомеу в борьбе за должность президента и даже некоторых футболистов.

В выборах приняли участие 51,8 тыс. из 109,5 тыс. членов клуба. А победу в них с большим перевесом одержал Жоан Лапорта. Он набрал 54,28% голосов, опередив Виктора Фонта (29,99%) и Антони Фрейшу (8,58%).

В успехе Жоана Лапорты нет ничего удивительного, принимая во внимание детали его биографии. Юрист и политик, он уже занимал президентский пост в «Барселоне» с 2003 по 2010 год, и этот период входит в список наиболее успешных в ее истории.

Жоан Лапорта, тогда еще не имевший репутации эффективного функционера, впервые стал руководителем «Барселоны» на волне недовольства фанатов ее выступлениями. Команда в течение четырех лет не могла завоевать хотя бы малозначительный приз, а статус флагмана испанского футбола прочно закрепился за ее принципиальным противником «Реалом».

Чтобы исправить ситуацию, господину Лапорте пришлось устроить что-то вроде революции. Она вылилась в назначение главным тренером «Барселоны» Франка Райкарда, обладавшего скромным тренерским опытом, а также интеграцию в состав целой группы игроков. Часть из них — Роналдинью, Деку, Самюэль Это`о — были состоявшимися звездами, часть — молодыми футболистами с неясным потенциалом. Ко второй категории относятся несколько будущих легенд клуба — Хави, Карлес Пуйоль, Андрес Иньеста — и легенда основная. В 2004 году, вскоре после прихода Жоана Лапорты в «Барселону», в первую ее команду «подняли» юного (в момент дебюта в официальных соревнованиях ему было 17 лет) воспитанника клубной академии Лионеля Месси.

Взлет «реконструированных» каталонцев был быстрым. Уже в 2005 году «Барселона» вернула себе титул чемпиона Испании, защитив титул в следующем сезоне, а в 2006-м, после 14-летнего перерыва,— звание победителя Лиги чемпионов.

На спад, последовавший за этим взлетом, Жоан Лапорта отреагировал еще одной порцией кадровых изменений и еще одним любопытным и рискованным тренерским назначением. В 2008 году функции наставника «Барселоны» достались Пепу Гвардиоле, у которого бэкграунд был намного менее убедительным, чем даже у Франка Райкарда, и сводился исключительно к недолгой работе в клубном дубле. Вызывавший полемику ход, однако, сработал. При Пепе Гвардиоле «Барселона» на годы обрела черты футбольного эталона и собирала призы — как внутренние, так и международные — с колоссальной интенсивностью. Расставшись с постом президента на пике «эпохи Гвардиолы», Жоан Лапорта пытался вновь получить его в 2015 году, но уступил на выборах действующему главе клуба Жозепу Марии Бартомеу, пользовавшемуся благодаря постоянным спортивным триумфам громадной популярностью.

Все-таки состоявшееся возвращение господина Лапорты происходит в совершенно ином антураже. Ситуация, в которой он очутился, кажется, даже сложнее, чем была в 2003 году, из-за многослойности сегодняшнего кризиса.

Он затронул абсолютно все сферы. «Барселона» в последнее время наконец демонстрирует стабильность в чемпионате Испании, в котором не проигрывает с начала декабря, и сократила почти до минимума отставание от занимающего верхнюю строчку «Атлетико», вышла в финал Кубка страны. Но все равно ее игра в большинстве матчей не выглядит яркой и надежной, по крайней мере по привычным для клуба меркам. А в Лиге чемпионов команду ждет фактически неминуемый провал. В среду в ответном матче стартового раунда она играет в гостях с ПСЖ, который в испанской встрече разбил соперников со счетом 4:1.

Масштабы финансовых проблем во время пандемии коронавируса серьезно увеличились. В свежем клубном отчете чистая задолженность «Барселоны» оценивается в €488 млн, валовая — в €1,4 млрд, а испанские медиаресурсы писали о задержках зарплат футболистов, среди которых немало давно миновавших расцвет ветеранов. В ближайшее время от них придется избавляться.

Впрочем, акцент в своей предвыборной речи Жоан Лапорта сделал на ветеране, которого он хочет для «Барселоны» сохранить. Эта часть была посвящена по-прежнему остающемуся безусловным лидером и символом клуба Лионелю Месси, перед стартом сезона совершившему демарш: аргентинец объявил о решении покинуть родной клуб, но через несколько дней передумал из-за отказа Жозепа Марии Бартомеу закрыть глаза на записанную в контракте колоссальную неустойку. Срок действия контракта истекает летом, и Жоан Лапорта дал понять, что намерен продлить сотрудничество с Лионелем Месси, чье голосование на выборах президента он счел знаком, свидетельствующим о том, что «лучший футболист мира все еще любит "Барсу"».

Алексей Доспехов