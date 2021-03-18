Богатым предписали рост

Международный профсоюз профессиональных футболистов (FIFPro) в среду обнародовал исследование Shaping Our Future, посвященное, в том числе, финансовому состоянию клубов. Его авторы пришли к выводу, что дифференциация между клубами сохраняется и усиливается. Согласно данным FIFpro, команды из стран «большой пятерки» — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции — получают 75% всего дохода, генерируемого сколь-либо заметными рынками, включая российский, относящийся, по мнению авторов доклада, в том, что касается, например, поступлений от контрактов с телевидением, к третьей категории.

Международный профсоюз профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовал исследование Shaping Our Future, посвященное, в том числе, финансовому состоянию клубов. Оно выходит за пределы Европы (в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) входят 55 стран и территорий) и охватывает 79 стран, то есть все сколько-нибудь значимые рынки. Впрочем, фокус, разумеется, сделан именно на европейских командах. Отметим, что авторы исследования полагаются не на самые свежие данные. Просто в силу того, что сведения, относящиеся, например, к коронавирусной эре, пока или недоступны, или ненадежны. Тем не менее в FIFPro выделили ряд тенденций, на которые стоит обратить внимание.

Одна из них относится к доле доходов, которые клубы «большой пятерки» забирают себе. Она всегда была высока. Минимального значения — 67% — показатель достигал в начале прошлого десятилетия.

Но на данный момент лиги стран «большой пятерки» забирают 75% всех доходов, генерируемых клубами в означенных 79 странах. В перспективе этот показатель, как считают авторы исследования, может еще увеличиться.

В исследовании также приводятся данные о доходах, полученных всеми европейскими клубами за последние годы. Так, в 2014 году они чуть превысили €15 млрд. А в последние годы перевалили за отметку в €21 млрд. Что характерно, структура доходной части бюджетов клубов практически не менялась. Ключевыми остаются поступления от реализации прав на телетрансляции и от рекламных контрактов. Эти статьи доходов занимают примерно по 30% каждая.

FIFPro особо отмечает, что распределение доходов клубов сильно дифференцировано.

Так, средний бюджет клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) составляет €272 млн. В бундеслиге этот показатель составляет €175 млн, в чемпионате Испании — €157 млн, Италии — €115 млн, Франции — €85 млн. Российская премьер-лига (РПЛ) по средним бюджетам клубов идет шестой — €47 млн. Замыкает топ-10 японская лига — €32 млн. Но стоит помнить о том, что во всех лигах есть как благополучные клубы, так и проблемные. Например, в РПЛ есть фактический банкрот — «Тамбов», который доигрывает чемпионат только благодаря финансовой поддержке лиги.

Впечатление от достаточно высокого положения РПЛ в том, что касается средних бюджетов клубов, заметно меркнет, если ознакомиться с данными FIFPro, касающимися заработка лиг на реализации прав на телетрансляции.

В FIFPro для наглядности разбили лиги на три категории.

В первую, в которой лиги получают более €500 млн в год, попали все те же представители «большой пятерки».

Во вторую вошли почти три десятка стран, начиная от Турции и заканчивая Эквадором. Доходы их лиг от телевизионных контрактов составляет от €25 млн до €500 млн в год.

А РПЛ, наряду с Гондурасом, Конго и Канадой, в третьей категории — менее €25 млн.

Напомним, что РПЛ по контракту с «Матч ТВ» в год получает около 1,7 млрд руб.

Впрочем, РПЛ все равно остается донором футбольной индустрии, хоть и располагается в нижней части списка лиг, которые больше покупают игроков, чем продают. На первом месте (в зачет шли только международные трансферы) на отрезке 2014–2020 годов АПЛ. Ее клубы купили футболистов почти на €800 млн больше, чем продали. Вторым идет Китай — €202 млн. На третьем месте Италия — €144 млн. Четвертое и пятое места заняли Испания и Германия — €104 млн и €78 млн соответственно. РПЛ восьмая с показателем в €22 млн. Отметим, что на другом конце таблицы, как лига, продающая больше всех, по традиции Португалия — €210 млн.

Александр Петров