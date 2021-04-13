Складоискатели

Как стало известно “Ъ-Урал”, правительство Свердловской области предложило мэрам муниципалитетов, находящихся вблизи Екатеринбурга, подыскать участки для строительства распределительного центра онлайн-ритейлера Wildberries. Компания хотела реализовать проект в уральской столице, выкупив землю в Академическом. Но, по сведениям “Ъ-Урал”, не смогла договориться о цене со структурой группы «Ренова», которая застраивает района. Другого участка под проект площадью 100 тыс. кв. м в городе не нашли. Идеей реализовать проект на своей территории заинтересовались главы Сысерти и Березовского. Эксперты оценивают инвестиции в проект в 4,5 млрд руб.

О том, что свердловским мэрам поручено подыскать земельные участки в своих муниципалитетах для размещения распределительного центра Wildberries, “Ъ-Урал” рассказали участники совещания, которое в пятницу, 9 апреля, провел первый вице-губернатор Александр Высокинский. По словам собеседника, господин Высокинский отметил, что в Екатеринбурге нет свободной земли для такого масштабного проекта. О планах построить распределительный центр площадью 100 тыс. кв. м в Екатеринбурге Wildberries сообщала в 2019 году. Онлайн-ритейлер намеревался выкупить для этих целей участок площадью 56 га вдоль улицы Амудсена в Академическом (застройщик «РСГ-Академическое» ГК «Кортрос», аффилированной с группой «Ренова»), писало издание «РБК-Екатеринбург».

Собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что стороны не смогли договориться о стоимости земли. В «РСГ-Академическое» на запрос “Ъ-Урал” не ответили. В мэрии факт переговоров подтвердили:

«Они (Wildberries.—“Ъ-Урал”) действительно вели переговоры с “РСГ-Академическое”. Мастерская Генплана (муниципальное учреждение.— “Ъ-Урал”) делала им планировку территории, но, видимо, не договорились. Больше в администрацию города из Wildberries с вопросом о земельном участке не обращались».

В пресс-службе компании Wildberries ответили, что сохраняют планы по строительству крупного распределительного центра в Свердловской области, в настоящий момент находятся в поиске участка и открыты к предложениям. «Строительство распределительного центра позволит местным предпринимателям, которые продают свою продукцию на Wildberries, сократить логистические расходы, ускорить доставку заказов в УрФО»,— прокомментировали “Ъ-Урал” в пресс-службе компании. По данным компании, за 2020 год число новых продавцов из Свердловской области увеличилось в три раза — до 574.

Продажи предпринимателей региона на онлайн-площадке выросли в 3,7 раза, до 4,9 млрд руб. По объему оборота продавцы из Свердловской области занимают первое место в УрФО.

Земельный участок Wildberries готовы предложить власти Сысертского городского округа, сообщил глава Дмитрий Нисковских. По его словам, на территории округа есть достаточно участков, расположенных на границе с Екатеринбургом с хорошей транспортной доступностью.

«Совокупный объем территорий, который может быть предусмотрен для такого рода проектов, составляет более 500 га. Мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован у нас»,— рассказал “Ъ-Урал” Дмитрий Нисковских.

Он отметил, что Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже вело переговоры с собственниками ряда участков в муниципалитете по вопросу размещения распределительного центра. В Агентстве “Ъ-Урал” эту информацию подтвердили, но отказались от дальнейших комментариев.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов, присутствовавший на совещании у господина Высокинского, признается, что подходящих участков в муниципалитете нет, но он все равно поручил проработать предложение для инвестора.

«Безусловно, муниципалитет заинтересован в подобном инвесторе и в подобном объекте, поскольку количество рабочих мест там внушительное — порядка 12 тыс. Думаю, что любой муниципалитет был бы заинтересован в наличии такого объекта»,— рассказал господин Писцов.

По его словам, потенциально интересными для инвесторов могут быть земельные участки бывшего совхоза «Шиловский» в районе Новосвердловской ТЭЦ, которые находятся в частной собственности. «Мы поработаем с собственниками, чтобы какой-то интересный вариант для инвесторов предложить. Заместитель по инвестициям был мною проинформирован и получил поручение поработать»,— добавил глава Березовского.

По подсчетам независимого эксперта рынка складской недвижимости Виталия Хиля, в Екатеринбурге и прилегающих городах общая площадь подходящих земельных участков составляет около 2,5 тыс. га. Из них относительно готовых под строительство — около 10–15%.

Полностью готовых земель в регионе еще меньше. «Регулярно обращаются московские консультанты, девелоперы, которые хотят найти участок под клиента в Екатеринбурге. Звучат разные цифры — от 50 тыс. до 100 тыс. кв. м»,— рассказал Виталий Хиль.

По его оценкам, в зависимости от стоимости участка строительство центра Wildberries может обойтись в 40–50 тыс. руб. за квадратный метр.

В совокупности объем инвестиций может составить 4,5 млрд руб. По словам эксперта, если компания сохранит планы по строительству центра площадью 100 тыс. кв. м, то это будет одна из крупнейших сделок по подобным проектам на территории Свердловской области.

Сейчас в регионе реализуется несколько проектов распределительных центров. В апреле первую очередь распределительного центра в 38 тыс. кв. м должен запустить Ozon. В Березовском планируют реализовать проект по строительству центра сети магазинов «Детский мир» площадью 65 тыс. кв. м. На территории Сысертского округа летом должны ввести в эксплуатацию распределительный центр «М.Видео» площадью 20 тыс. кв. м.

Вместе с тем собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с рынком, напомнил, что в Свердловской области были случаи, когда крупные инвесторы уходили в другой регион из-за отсутствия готовых земельных участков. В качестве примера он привел компанию Nestle Purina Pet Care (входит в группу Nestle S.A.), которая из-за низкой инфраструктурной подготовки земли и ее высокой стоимости передумала строить завод по производству кормов для домашних животных в Свердловской и Тюменской областях. Сейчас он строится в Новосибирской области.

Мария Игнатова, Татьяна Дрогаева