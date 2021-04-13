Складоискатели

Как стало известно “Ъ-Урал”, правительство Свердловской области предложило мэрам муниципалитетов, находящихся вблизи Екатеринбурга, подыскать участки для строительства распределительного центра онлайн-ритейлера Wildberries. Компания хотела реализовать проект в уральской столице, выкупив землю в Академическом. Но, по сведениям “Ъ-Урал”, не смогла договориться о цене со структурой группы «Ренова», которая застраивает района. Другого участка под проект площадью 100 тыс. кв. м в городе не нашли. Идеей реализовать проект на своей территории заинтересовались главы Сысерти и Березовского. Эксперты оценивают инвестиции в проект в 4,5 млрд руб.
О том, что свердловским мэрам поручено подыскать земельные участки в своих муниципалитетах для размещения распределительного центра Wildberries, “Ъ-Урал” рассказали участники совещания, которое в пятницу, 9 апреля, провел первый вице-губернатор Александр Высокинский. По словам собеседника, господин Высокинский отметил, что в Екатеринбурге нет свободной земли для такого масштабного проекта. О планах построить распределительный центр площадью 100 тыс. кв. м в Екатеринбурге Wildberries сообщала в 2019 году. Онлайн-ритейлер намеревался выкупить для этих целей участок площадью 56 га вдоль улицы Амудсена в Академическом (застройщик «РСГ-Академическое» ГК «Кортрос», аффилированной с группой «Ренова»), писало издание «РБК-Екатеринбург».
Собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что стороны не смогли договориться о стоимости земли. В «РСГ-Академическое» на запрос “Ъ-Урал” не ответили. В мэрии факт переговоров подтвердили:
«Они (Wildberries.—“Ъ-Урал”) действительно вели переговоры с “РСГ-Академическое”. Мастерская Генплана (муниципальное учреждение.— “Ъ-Урал”) делала им планировку территории, но, видимо, не договорились. Больше в администрацию города из Wildberries с вопросом о земельном участке не обращались».
В пресс-службе компании Wildberries ответили, что сохраняют планы по строительству крупного распределительного центра в Свердловской области, в настоящий момент находятся в поиске участка и открыты к предложениям. «Строительство распределительного центра позволит местным предпринимателям, которые продают свою продукцию на Wildberries, сократить логистические расходы, ускорить доставку заказов в УрФО»,— прокомментировали “Ъ-Урал” в пресс-службе компании. По данным компании, за 2020 год число новых продавцов из Свердловской области увеличилось в три раза — до 574.
Земельный участок Wildberries готовы предложить власти Сысертского городского округа, сообщил глава Дмитрий Нисковских. По его словам, на территории округа есть достаточно участков, расположенных на границе с Екатеринбургом с хорошей транспортной доступностью.
«Совокупный объем территорий, который может быть предусмотрен для такого рода проектов, составляет более 500 га. Мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован у нас»,— рассказал “Ъ-Урал” Дмитрий Нисковских.
Он отметил, что Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже вело переговоры с собственниками ряда участков в муниципалитете по вопросу размещения распределительного центра. В Агентстве “Ъ-Урал” эту информацию подтвердили, но отказались от дальнейших комментариев.
Глава Березовского городского округа Евгений Писцов, присутствовавший на совещании у господина Высокинского, признается, что подходящих участков в муниципалитете нет, но он все равно поручил проработать предложение для инвестора.
«Безусловно, муниципалитет заинтересован в подобном инвесторе и в подобном объекте, поскольку количество рабочих мест там внушительное — порядка 12 тыс. Думаю, что любой муниципалитет был бы заинтересован в наличии такого объекта»,— рассказал господин Писцов.
По его словам, потенциально интересными для инвесторов могут быть земельные участки бывшего совхоза «Шиловский» в районе Новосвердловской ТЭЦ, которые находятся в частной собственности. «Мы поработаем с собственниками, чтобы какой-то интересный вариант для инвесторов предложить. Заместитель по инвестициям был мною проинформирован и получил поручение поработать»,— добавил глава Березовского.
Полностью готовых земель в регионе еще меньше. «Регулярно обращаются московские консультанты, девелоперы, которые хотят найти участок под клиента в Екатеринбурге. Звучат разные цифры — от 50 тыс. до 100 тыс. кв. м»,— рассказал Виталий Хиль.
По его оценкам, в зависимости от стоимости участка строительство центра Wildberries может обойтись в 40–50 тыс. руб. за квадратный метр.
Сейчас в регионе реализуется несколько проектов распределительных центров. В апреле первую очередь распределительного центра в 38 тыс. кв. м должен запустить Ozon. В Березовском планируют реализовать проект по строительству центра сети магазинов «Детский мир» площадью 65 тыс. кв. м. На территории Сысертского округа летом должны ввести в эксплуатацию распределительный центр «М.Видео» площадью 20 тыс. кв. м.
Вместе с тем собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с рынком, напомнил, что в Свердловской области были случаи, когда крупные инвесторы уходили в другой регион из-за отсутствия готовых земельных участков. В качестве примера он привел компанию Nestle Purina Pet Care (входит в группу Nestle S.A.), которая из-за низкой инфраструктурной подготовки земли и ее высокой стоимости передумала строить завод по производству кормов для домашних животных в Свердловской и Тюменской областях. Сейчас он строится в Новосибирской области.