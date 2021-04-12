СМИ: Прокурор Геленджика и его заместители покидают должности

Прокурор города-курорта Геленджика Дмитрий Тимошенко покидает свой пост, также освобождены от должностей его заместители Олег Богданов и Александр Баранов, сообщает информационный ресурс kubantv.ru со ссылкой на анонимный источник. В прокуратуре Краснодарского края ситуацию не комментируют.

Дмитрий Тимошенко был назначен прокурором Геленджика в 2017 году, он работает в органах прокуратуры с 2001 года, ранее занимал должности Туапсинского межрайонного прокурора и прокурора Абинского района Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар