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СМИ: Прокурор Геленджика и его заместители покидают должности

Прокурор города-курорта Геленджика Дмитрий Тимошенко покидает свой пост, также освобождены от должностей его заместители Олег Богданов и Александр Баранов, сообщает информационный ресурс kubantv.ru со ссылкой на анонимный источник. В прокуратуре Краснодарского края ситуацию не комментируют.

Дмитрий Тимошенко был назначен прокурором Геленджика в 2017 году, он работает в органах прокуратуры с 2001 года, ранее занимал должности Туапсинского межрайонного прокурора и прокурора Абинского района Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар


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