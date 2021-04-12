Имущество ООО «Апшеронсклеспром» продают за 35,7 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Апшеронсклеспром» Валерий Коровкин объявил о старте открытых торгов по реализации имущества банкрота. На аукцион выставлены шесть лотов общей стоимостью 35,7 млн руб., говорится в сообщении ЕФРСБ.

В частности продается нежилое здание (20,6 кв. м), нежилое здание (60,7 кв. м.; нежилое здание (1457,6 кв. м), земельный участок (17 688 кв. м); нежилое здание (1032,72 кв. м), земельный участок (27 213 кв. м); нежилое помещение (246.3 кв. м) и другие объекты. Все они находятся в Апшеронске.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в сентябре прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Апшеронсклеспром» несостоятельным. Согласно документам Арбитражного суда, с заявлением о признании «Апшеронсклеспрома» банкротом в декабре 2019 года обратилась ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 9 по Краснодарскому краю. Обществу был предъявлен долг в размере 5,6 млн руб. Тогда же в отношении компании суд ввел процедуру наблюдения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Апшеронсклеспром» зарегистрировано в Апшеронске в 2000 году. Основным видом деятельности компании значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал общества – 4 млн руб. 75% доли в уставном капитале принадлежит Карлену Айрапетяну, 25% - кипрской частной компании с ограниченной ответственностью «Мантомо Холдингс Лимитед». Чистые активы общества по итогам 2019 года составили 46,1 млн руб., чистая прибыль – 1,9 млн руб., кредиторская задолженность – 14,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко